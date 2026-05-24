Carcare, cantiere di via Abba: si punta all’inaugurazione ufficiale a inizio giugno

Procedono a pieno ritmo e secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione di via Abba a Carcare. Un intervento che sta trasformando il volto della strada e che, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, si avvia ormai alle fasi finali.

Dopo la recente piantumazione dei nuovi alberi, in questi giorni il cantiere è concentrato sull’installazione delle ringhiere lungo il percorso riqualificato. Parallelamente, un altro elemento chiave del progetto sta diventando realtà: l’accensione dei nuovi lampioni, destinati a migliorare in modo significativo l’illuminazione pubblica della via.

Un insieme di interventi che punta non solo a un rinnovamento estetico, ma anche a un aumento della sicurezza e della vivibilità dell’area.

"L’obiettivo è ormai vicino: incrociamo le dita per poter procedere con l’inaugurazione ufficiale già nei primi giorni di giugno. Grazie ai cittadini per la pazienza durante il cantiere, manca pochissimo per restituire la via alla comunità ancora più bella e sicura", commenta il sindaco Rodolfo Mirri.