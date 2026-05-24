Millesimo, 80mila euro per valorizzare i sentieri del parco Bric Tana

Un finanziamento da 80mila euro per mettere in sicurezza e valorizzare i sentieri del parco di Bric Tana, uno dei gioielli naturalistici dell’entroterra savonese. Il Comune di Millesimo entra ufficialmente tra i beneficiari del “Bando Sentieri” promosso da Regione Liguria nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale e finanziato attraverso il fondo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Le risorse saranno destinate a interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione dei percorsi inseriti nella Rete Escursionistica Liguria (REL) all’interno del Parco di Bric Tana, la più piccola area protetta regionale della Liguria, considerata però un patrimonio di grande valore ambientale e naturalistico.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, che ha voluto ringraziare Regione Liguria e l’assessore Alessandro Piana “per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’entroterra”. Il progetto premiato riguarda in particolare due itinerari strategici per la rete escursionistica locale: il “Collegamento Millesimo - Tana dell’Orpe - Anello del Bosco” e l’“Anello del Bosco (Acquafredda - Bric della Feia - Rocca del Falcone)”.

“Si tratta di un’opportunità di sviluppo concreta per il comparto dell’outdoor e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico del nostro paese” – dichiara il sindaco Francesco Garofano – “Grazie a queste risorse, potremo risolvere i problemi legati all’erosione da ruscellamento e all’instabilità delle scarpate attraverso interventi mirati di ingegneria naturalistica come palizzate e graticciate, oltre a una diffusa pulizia vegetazionale. Garantiremo così un presidio fondamentale per la tutela ambientale e la prevenzione del dissesto idrogeologico, rendendo i sentieri accessibili e sicuri per residenti e visitatori”.

Gli interventi previsti si inseriscono nella strategia regionale e nazionale dedicata al miglioramento dell’accessibilità ai boschi e della viabilità forestale con finalità antincendio. Un piano che rafforza il ruolo di Millesimo come modello di gestione sostenibile del territorio e come punto di riferimento per il turismo verde nell’entroterra ligure.