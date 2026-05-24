Vincita da 1 milione a Loano, il sindaco Lettieri: “Notizia che porta entusiasmo e curiosità in tutta la città”

"Questa vincita rappresenta una bella notizia per Loano e porta con sé un clima di entusiasmo e curiosità in tutta la città. Faccio i complimenti alla nuova gestione della ricevitoria, che a pochi mesi dall’apertura si trova già associata ad un evento così fortunato".

Così Luca Lettieri, sindaco di Loano, dopo il colpo da un milione di euro centrato in una attività loanese, grazie al MillionDay. La fortuna ha baciato la Tabaccheria "Napoli " situata in via Aurelia 202, ricevitoria rilevata da pochi mesi e gestita da Marco Yu.

"Ci auguriamo soprattutto che il vincitore possa utilizzare questo milione di euro per realizzare progetti importanti, garantire serenità alla propria famiglia e guardare al futuro con maggiore tranquillità - ha aggiunto il primo cittadino - Loano continua ad essere una città viva, attrattiva e fortunata, capace di far parlare di sé anche per episodi positivi come questo".

La recente vincita si aggiunge ad altri colpi fortunati registrati negli ultimi anni a Loano: uno su tutti quello del gennaio 2025, quando in città erano stati vinti ben 5 milioni di euro.