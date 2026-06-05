Servizio idrico, ad Alassio approvata la fusione di SCA in APS e il riassetto societario a garanzia della gestione pubblica dell’acqua

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 4 giugno, è stato approvato, con voto favorevole della maggioranza, il progetto di fusione per incorporazione inversa della società partecipata del Comune di Alassio SCA S.r.l., del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. e di Servizi Ambientali S.p.A., nella società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., contestualmente trasformata in Acque Pubbliche Savonesi S.r.l.

L’operazione riguarda il riassetto societario del servizio idrico integrato e si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione della gestione del servizio a livello di ambito territoriale, con l’obiettivo di garantire continuità gestionale e tutela del mantenimento della natura pubblica del servizio.

Il percorso che ha portato al risultato affonda le sue origini nel 2019, con la costituzione di APS e con l’affidamento in house del servizio idrico integrato dell’ambito savonese. In tale occasione è stata sottoscritta la convenzione tra APS S.c.p.a. e la Provincia di Savona, quale EGATO (Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale). Il modello organizzativo adottato prevedeva fin dall’origine un processo di aggregazione delle società partecipate, sviluppato nel tempo attraverso successive fasi tecniche e approfondimenti istituzionali.

Il risultato della fusione riconosce al Comune di Alassio una quota pari al 9,907% nella nuova compagine societaria e la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della nuova APS. Sono stati inoltre rafforzati, su richiesta dei Comuni soci, gli strumenti di partecipazione, controllo e indirizzo, anche per i soci non maggioritari, attraverso un sistema di controllo analogo congiunto più strutturato.

“Questa fusione – sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati - è una scelta che riguarda il futuro della gestione pubblica del servizio idrico nel nostro territorio e il ruolo che i Comuni intendono mantenere nel governo di un servizio essenziale. Il quadro normativo e industriale impone ormai modelli di gestione integrata di ambito, capaci di sostenere investimenti che i singoli territori difficilmente potrebbero affrontare autonomamente. Questo però non significa cancellare il ruolo dei territori. Anzi, uno degli elementi più importanti del nuovo statuto è che riconosce formalmente il ruolo del ponente e di Alassio nella governance della società. Lo statuto prevede espressamente che ad Alassio spetti la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della nuova APS. Si tratta di una previsione rilevante, perché garantisce una rappresentanza stabile del nostro territorio all’interno dell’organo di governo societario”.

“Si tratta – prosegue l’assessore alle Società Partecipate, Patrizia Mordente - di un traguardo importante, frutto di un iter lungo e complesso, che tra gli altri risultati ha anche permesso di tutelare la continuità occupazionale e la presenza del personale di SCA sul territorio. La quota del 9,907%% riconosciuta al Comune di Alassio nella nuova compagine societaria è la testimonianza del valore del lavoro portato avanti negli anni da SCA e del ruolo che la nostra Amministrazione, in sinergia con gli Uffici comunali di Alassio, ha svolto in questo percorso. A questo proposito desidero esprimere un sentito ringraziamento agli Uffici, con particolare riferimento alla parte legale, seguita dal segretario generale Roberta Ramoino, insieme a Emilio Bonifazio ed Elia Ammirati, e alla parte finanziaria, seguita da Gabriella Gandino e Massimo Fiallo. Un ringraziamento sentito anche all’assessore Franca Giannotta, che nella sua veste di consigliere provinciale con incarico al settore idrico, ha offerto un importante contributo nel percorso che ci ha permesso di arrivare al risultato odierno”.