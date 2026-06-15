Sanità ligure, al via il concorso per trovare 16 anestesisti: tre posti destinati all'ASL2

Nuovo bando per la ricerca di medici in arrivo per la sanità ligure. ATS Liguria ha pubblicato il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 dirigenti medici specializzati in Anestesia e Rianimazione, una figura professionale fondamentale per garantire l'attività delle sale operatorie, delle terapie intensive e dei servizi di emergenza che è sempre più difficile da trovare. E per ampliare a possibilità di trovare i medici necessari, il bando viene esteso agli specializzandi al secondo anno.

Dei sedici posti messi a concorso, tre sono destinati all'ASL2 Savonese, mentre sei andranno all'ASL1 Imperiese, tre all'ASL3 Genovese e due ciascuno all'ASL4 e all'ASL5. L'obiettivo è quello di rafforzare gli organici in un settore che da anni registra difficoltà di reperimento del personale e che rappresenta uno dei pilastri del sistema sanitario.

Il concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno, prevede la presentazione delle domande entro le ore 12 del 13 luglio. I candidati dovranno scegliere fin dall'iscrizione l'azienda sanitaria per la quale intendono concorrere e potranno esprimere una sola preferenza.

Possono partecipare i medici già specializzati in Anestesia e Rianimazione o in discipline equipollenti. Il bando apre inoltre le porte anche agli specializzandi iscritti almeno al secondo anno di corso, che saranno inseriti in una graduatoria separata e potranno essere assunti una volta conseguito il titolo di specializzazione e dopo l'esaurimento delle graduatorie dei candidati già specialisti.

Il bando è un nuovo tentativo di rafforzare la rete ospedaliera ligure in una disciplina particolarmente delicata, da cui dipende il funzionamento di numerosi reparti e servizi. La carenza di anestesisti è infatti una criticità che negli ultimi anni ha interessato molte realtà sanitarie italiane, rendendo spesso complessa l'organizzazione delle attività chirurgiche e assistenziali, con serie ricadute sulle liste di attesa.