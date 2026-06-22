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Attualità | 22 giugno 2026, 15:00

Calizzano, lavori sulla Sp 490 del Colle del Melogno: senso unico alternato per posa della fibra ottica

Lavori fino al 10 luglio. Traffico regolato da semafori o movieri nella fascia oraria 8.30–18.30, cantieri sospesi nei fine settimana

Calizzano, lavori sulla Sp 490 del Colle del Melogno: senso unico alternato per posa della fibra ottica

La Provincia di Savona ha disposto una limitazione temporanea della circolazione lungo la Sp 490 “del Colle del Melogno”, per consentire l’esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture in fibra ottica nell’ambito del progetto PNRR.

Il tratto interessato va dalla progressiva chilometrica 22+205 alla 27+711, nel territorio del Comune di Calizzano, dove sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, in base all’intensità del traffico veicolare.

Le limitazioni saranno in vigore fino al 10 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30.

Prevista invece la sospensione dei lavori nei fine settimana: il cantiere verrà chiuso a partire dalle ore 19 del venerdì, con ripristino delle normali condizioni di viabilità fino alle 8 del lunedì successivo.

Graziano De Valle

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