Andora, completato il nuovo edificio di bagni e docce al porto turistico e alla spiaggia libera

È stato ultimato ed è a disposizione del pubblico l’edificio che ospita i bagni e le docce a servizio degli utenti del porto e della spiaggia libera. La struttura, di un solo piano, con una superficie di circa 90 metri quadrati è stata posizionata nella zona a levante del porto, alla base della diga di sottoflutto, non lontano dalle aree destinate agli utenti in transito. Ha due ingressi opposti. Uno è a servizio della spiaggia libera e offre ai bagnanti due bagni e due docce uomo-donna e un bagno dedicato alle persone con disabilità motoria. Il lato opposto, sulla banchina 12, è riservato ai diportisti e offre 10 docce, suddivise fra uomo e donna, cinque bagni di cui uno dedicato alle persone con disabilità motoria.

Gli accessi e i locali interni sono stati realizzati in modo tale da poter essere fruibili agevolmente anche da persone con disabilità motoria. Sul lato porto per il superamento delle barriere architettoniche l’accesso ai servizi igienici avviene attraverso un’apposita rampa.

Nella struttura è presente anche un moderno locale tecnico per gli impianti elettrici e di riscaldamento, collegati ai pannelli solari che garantiranno un notevole risparmio energetico.

Il progetto si inserisce all’interno dell’ambito portuale del Comune di Andora ed è ricompreso nel Lotto 1 – Servizi gestione porto, che prevede la realizzazione di una serie di manufatti edilizi sia destinati a Servizi portuali (sede della società AMA e della locale Guardia Costiera) che a Servizi di gestione porto (servizi igienici in due blocchi, uno sulla diga di sopraflutto e uno a levante).

“L’intervento era atteso da tempo – sottolinea il sindaco Mauro Demichelis, che prima dell’apertura al pubblico ha compiuto un sopralluogo insieme al presidente di Ama Fabrizio De Nicola – sia dagli utenti del porto che da quelli delle spiagge. Per quanto riguarda il porto, gli utenti accederanno con un apposito badge, mentre dal lato della spiaggia si potrà accedere attraverso un sistema elettronico che consentirà agli utenti di pagare con moneta o carte e usufruire dei bagni e delle docce per il tempo necessario, garantendo poi la chiusura per evitare danneggiamenti o utilizzi impropri. I bagni sono completamente attrezzati con dispenser per sapone e asciugamani di carta”.