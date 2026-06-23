Cairo, Stop Animal Crimes Italia: "Basta cani e galline negli orti lungo il Bormida"

“Non vogliamo che altri cani, conigli e galline muoiano a causa di un’altra esondazione e allora abbiamo chiesto al sindaco di Cairo Montenotte l’emissione urgente di un’ordinanza”.

Ad affermarlo è l’associazione Stop Animal Crimes Italia, che aggiunge: “In seguito a segnalazioni di cittadini preoccupati, in questi giorni abbiamo fatto un giro in via Vittorio Veneto a Cairo Montenotte, in prossimità della zona degli orti lungo il Bormida, dove due anni fa il torrente aveva esondato, spazzando via case e uccidendo gli animali detenuti proprio negli orti, e abbiamo preso atto che la tragedia non ha insegnato nulla”.

“Infatti, abbiamo accertato che molti cani, galline e altri animali sono presenti negli orti, a pochi metri dal torrente. Per scongiurare quindi il rischio di una morte annunciata, abbiamo fatto pervenire ufficialmente al sindaco di Cairo Montenotte una istanza di emissione di ordinanza urgente volta al divieto assoluto di detenere animali nell’area interessata, con contestuale immediato sgombero di quelli presenti, di qualsiasi specie, all’interno degli orti e di tutti i terreni presenti lungo l’argine”.

“Nella speranza che il torrente non esondi più e che i lavori di messa in sicurezza in corso possano davvero rivelarsi utili, nel caso altri animali dovessero morire per lo straripamento del torrente, denunceremo i responsabili”, concludono dall’associazione.