Carcare, il 24 giugno tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, scattano le misure di sicurezza

Il 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, il Comune di Carcare ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo pirotecnico.

I fuochi artificiali multilivello saranno realizzati tra la passerella pedonale che collega via Naronti a via Caduti del Lavoro e l’adiacente alveo del fiume Bormida, un’area completamente interdetta al pubblico per consentire le operazioni di allestimento, accensione e bonifica.

Dalle 21.00 alle 23.55 scatterà quindi il divieto di accesso alla zona di sicurezza per chi non è autorizzato. Nello stesso perimetro, i residenti e gli edifici coinvolti dovranno adottare alcune precauzioni: persiane e infissi chiusi e tende o coperture esterne ritratte, per ridurre eventuali rischi legati ai residui dello spettacolo.

Previsti anche divieti di sosta nelle vie limitrofe, con rimozione forzata dei veicoli, così da garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e una gestione ordinata del pubblico. Le limitazioni saranno segnalate tramite apposita cartellonistica temporanea.

Nel perimetro dell’evento sarà inoltre vietata la vendita e l’introduzione di bevande in vetro e lattina, misura adottata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

L’ordinanza richiama il piano di safety predisposto dagli uffici tecnici e le normative nazionali in materia di spettacoli pirotecnici, sottolineando il coordinamento tra Comune, pirotecnici e forze dell’ordine. A questi ultimi spetterà il controllo del rispetto delle disposizioni, insieme alla delimitazione dell’area e alla gestione della viabilità. Eventuali violazioni potranno comportare sanzioni e segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Lo spettacolo pirotecnico prenderà il via alle 23.00.