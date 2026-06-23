Il caldo continua a sferzare il Savonese, MeteoValbormida: "Oggi il picco delle temperature massime, valori elevati per diversi giorni"

Il caldo non allenta la presa sul Savonese. Dopo una nuova espansione dell’anticiclone africano, le temperature restano su valori elevati e, secondo MeteoValbormida — community seguita da quasi ventimila appassionati locali — la fase più intensa si sta concentrando proprio in queste ore.

"Il picco delle temperature massime lo raggiungeremo oggi – spiegano dalla community – poi i valori resteranno elevati ancora per diversi giorni, in un contesto leggermente ventilato da sud".

A preoccupare non sono soltanto le massime diurne, ma soprattutto l’andamento delle temperature notturne lungo la costa. Il motivo è legato al Mediterraneo, che continua a riscaldarsi rapidamente.

"Le minime aumenteranno soprattutto sulla costa – sottolineano gli esperti – perché il mare si sta scaldando notevolmente e potrebbe raggiungere entro pochi giorni valori record per giugno, intorno ai 28 gradi. Con un mare così caldo, le temperature notturne faticano a scendere: l’acqua marina tende infatti a cedere calore all’atmosfera, mantenendo più alte le minime".

Il quadro è quello di una Liguria immersa in una massa d’aria molto calda, con il mare che agisce come un serbatoio di energia e contribuisce a mantenere elevati i valori anche durante la notte.

Non mancheranno comunque fenomeni locali nelle ore pomeridiane. "In questi giorni su Alpi e Appennino genovese si attiveranno temporali di calore, localizzati e di breve durata", spiegano dalla community.

Resta sullo sfondo il tema della siccità, che potrebbe diventare sempre più rilevante nelle prossime settimane. "Siamo a metà giugno e abbiamo già registrato due intense ondate di caldo africano – osservano gli esperti – e ormai sono molti i giorni senza precipitazioni significative. La situazione potrebbe diventare critica nel corso di luglio".

Sul possibile cambio di scenario, però, serve cautela: "I modelli prevedono una mini rinfrescata dal 2 luglio, con possibili temporali anche intensi, soprattutto sul Piemonte, ma facilmente andremo anche oltre con questo caldo esagerato".

Uno scenario che guarda anche più avanti: "Il mare caldo è pericoloso per l’autunno, quando arriveranno perturbazioni organizzate. L’energia accumulata potrebbe comportare precipitazioni intense e temporali violenti".

Per la Val Bormida savonese, il segnale resta comunque chiaro: "Con queste configurazioni atmosferiche la zona si conferma tra le aree maggiormente esposte alla siccità in Italia", conclude MeteoValbormida.