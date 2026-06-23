Ortovero primo comune in Liguria per la raccolta differenziata 2025

Anche quest'anno Ortovero raggiunge un risultato importante nella raccolta differenziata dei rifiuti, migliorando ulteriormente gli ottimi dati registrati negli anni precedenti: per il 2025, infatti, Ortovero si conferma primo comune in Liguria e nel savonese, con una percentuale pari all'86,84%, (+ 2,25% rispetto al 2024).

“Questo importante traguardo è il frutto della puntualità e dell'attenzione nel servizio, della disponibilità del centro di raccolta aperto due volte alla settimana, dell'impegno costante dell'Amministrazione comunale e del consigliere delegato all'Ambiente, Claudio Marras. Fondamentale è stata anche la collaborazione del gestore SAT Servizi Ambientali e del suo personale, in particolare di Massimo Guerrisi” sottolinea il sindaco Osvaldo Geddo.

Il primo cittadino è stato ospite all'Ecoforum Liguria organizzato da Legambiente Liguria, insieme agli assessori all'Ambiente dei Comuni di Genova e Savona, che hanno illustrato i progressi delle rispettive amministrazioni nel settore della gestione dei rifiuti, ha ricevuto attestazioni di riconoscimento e stima.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha voluto condividere questo prestigioso risultato con gli amministratori comunali, presenti e passati, con il gestore del servizio e il suo personale, ma soprattutto con tutta la cittadinanza, che con senso civico, collaborazione e attenzione all'ambiente contribuisce ogni giorno a rendere Ortovero una comunità sempre più virtuosa