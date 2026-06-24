Albenga, 366mila euro per la riqualificazione di via Nazario Sauro

L’amministrazione comunale di Albenga ha stanziato 366mila euro per un importante intervento di riqualificazione di via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Lungomare e il Fortino di Piazza Europa.

L’opera prevede il rifacimento completo della sede stradale, con la riasfaltatura delle carreggiate, e la riqualificazione dei marciapiedi, che saranno completamente rinnovati.

Contestualmente sarà effettuata la sostituzione di tutte le alberature esistenti con specie più idonee al contesto urbano, in grado di garantire una migliore integrazione con l’ambiente cittadino e una più agevole gestione nel tempo.

Via Nazario Sauro rappresenta un collegamento con il mare e la sua riqualificazione si colloca all’interno di un più ampio percorso di miglioramento della zona costiera già avviato negli ultimi anni con il rifacimento della passeggiata di accesso al molo della darsena e con la realizzazione di Piazza Fabrizio De André.

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il progettista per definire alcune linee guida dell’intervento. Il progetto prenderà ispirazione da quanto già realizzato in via Papa Giovanni XXIII, un’opera che è stata particolarmente apprezzata da cittadini e residenti e che ha contribuito a migliorare sensibilmente la qualità e la fruibilità della zona. L’obiettivo è quello di riqualificare via Nazario Sauro con soluzioni funzionali e armoniose - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - Si tratta di un investimento importante e, proprio per questo, riteniamo fondamentale compiere scelte progettuali consapevoli e lungimiranti. Vogliamo utilizzare materiali durevoli e individuare essenze arboree che non creino criticità ai marciapiedi e alla sede stradale attraverso il loro apparato radicale. Investire oggi con attenzione significa realizzare opere che possano mantenere nel tempo la loro qualità, riducendo gli interventi manutentivi e garantendo una migliore gestione delle risorse pubbliche".

Nei prossimi mesi si procederà con la definizione progettuale dell’opera e con i successivi adempimenti necessari all’avvio dei lavori. L’investimento conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la manutenzione delle infrastrutture cittadine, la valorizzazione della fascia costiera e il miglioramento degli spazi pubblici a beneficio della collettività.