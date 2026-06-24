Savona, la Ciclofficina Alfonsina lancia una raccolta libri per creare una biblioteca popolare

Non solo biciclette, mobilità sostenibile e socialità. A Savona la Ciclofficina Alfonsina continua ad allargare il proprio raggio d'azione e lancia una nuova iniziativa culturale e inclusiva: una raccolta di libri destinata alla creazione di una biblioteca popolare, aperta a tutta la cittadinanza. L'iniziativa, promossa attraverso una campagna social e una locandina colorata dal messaggio semplice e diretto – "Le storie sono di tutt, donane una e viaggia con noi" – invita i cittadini a donare libri per costruire uno spazio di lettura e condivisione.

Nata nel luglio 2024 come luogo di incontro, autoriparazione delle biciclette e partecipazione attiva, la Ciclofficina Alfonsina è uno spazio aperto alla comunità. Durante la sua inaugurazione i promotori avevano infatti sottolineato la volontà di costruire uno spazio da modellare insieme ai cittadini, raccogliendo materiali, idee e competenze.

La nuova raccolta di libri si inserisce proprio in questa ottica. L'obiettivo è creare una biblioteca accessibile e partecipata, dove ogni volume donato possa diventare occasione di incontro, scoperta e crescita collettiva. Il progetto richiama esperienze di condivisione culturale che negli ultimi anni hanno trovato spazio anche a Savona, come le iniziative di book crossing e le numerose donazioni librarie che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale cittadino.

Nella locandina della campagna si legge chiaramente lo spirito dell'iniziativa: "Siamo uno spazio sociale e culturale, aiutaci a creare una biblioteca popolare. Dona un libro, sarà una grande avventura!". Un invito che punta a coinvolgere persone di ogni età, trasformando i libri inutilizzati nelle case in nuove opportunità di lettura per tutta la comunità.