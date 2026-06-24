A Borgio Verezzi undici nuove piastrelle decorano il muretto della stazione con "I pruverbi de a nostra têra"

Undici nuove opere arricchiscono da alcuni giorni il muretto CeramicArt di Borgio Verezzi, nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta delle piastrelle realizzate dalle allieve e dagli allievi del corso di pittura dell'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure, guidato dal docente Ennio Godani, che hanno scelto ancora una volta di mettere creatività e talento al servizio del territorio.

L'iniziativa prosegue un percorso avviato negli anni scorsi e dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali. Anche per questa edizione, infatti, il tema scelto è stato quello de "I pruverbi de a nostra têra", con la riproduzione artistica di proverbi liguri accompagnati dalla traduzione in italiano, pensata in particolare per i visitatori e i turisti.

Le nuove piastrelle sono state collocate sul muretto grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Borgio Verezzi, che ha sostenuto il progetto come già avvenuto nelle precedenti edizioni.

«Anche quest'anno abbiamo voluto dare seguito al tema degli anni precedenti – spiega il docente Ennio Godani – proponendo proverbi liguri con la traduzione per i "foresti"».

«Un particolare ringraziamento va all'amministrazione comunale che ha accolto anche quest'anno la nostra proposta e ha provveduto alla collocazione delle opere – commenta il presidente dell'Unitre, Marco Gavioli –. Ma il ringraziamento più sentito è rivolto al docente e a tutte le allieve e gli allievi che hanno partecipato all'iniziativa, donando le loro creazioni e contribuendo ad arricchire ulteriormente il patrimonio artistico e culturale di Borgio Verezzi».

Oltre a Ennio Godani, hanno preso parte al progetto Ida Martella, Gianmario Ricotta, Ilaria Simonetti, Giannina Varaglioti, Giacomo Bellovino, Patrizia Sgualdini, Pieranna Rebora, Carmen Fonti e Aureliano Pallotti.