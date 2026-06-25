Bergeggi, i ragazzi del campo "La Dolce Vita" alla scoperta del mare

Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Diabetici Alessandria Junior O.N.L.U.S., nata nel 2006 con lo scopo di supportare e guidare i giovani affetti da diabete mellito di tipo 1 e le loro famiglie, ha scelto come meta per il campo scuola “La Dolce Vita” il territorio savonese, in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”.

Il campo scuola “La Dolce Vita 2026” è organizzato in collaborazione con i medici e le infermiere del centro diabetologico e con il supporto di dietiste e psicologi, che per sette giorni vivono a stretto contatto con i ragazzi. Il campo è dedicato a 55 ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni e si pone l’obiettivo di promuovere nei giovani l’accettazione e l’autogestione del diabete in assenza dei familiari, oltre a favorire il confronto con i coetanei.

Martedì 23 giugno, il CEAS Riviera del Beigua, in sinergia con l’AMP Isola di Bergeggi, ha organizzato per i partecipanti una giornata dedicata alla scoperta del mare. Le condizioni meteo-marine ottimali hanno permesso ai ragazzi, muniti di maschera e boccaglio, di esplorare i fondali.

Con entusiasmo, curiosità e stupore, i giovani hanno scoperto un mondo affascinante fatto di colori, vita e bellezza. Un’esperienza che ha suscitato emozioni, stimolato domande e insegnato quanto sia importante rispettare e proteggere la natura.