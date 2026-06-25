Finale Ligure, premiate in Comune le ragazze del Tennis Club per la promozione in Serie B1

Questa mattina, il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore allo Sport Valter Sericano hanno ricevuto presso la sede comunale le atlete e i dirigenti del Tennis Club Finale per celebrare uno straordinario traguardo sportivo: la meritata promozione del team femminile al campionato nazionale di Serie B1.

A nome di tutta la cittadinanza e dell'amministrazione comunale, il Sindaco e l'Assessore hanno consegnato alle atlete una targa di riconoscimento ufficiale, un simbolo di profonda gratitudine e ammirazione per aver portato così in alto il nome di Finale Ligure nel panorama tennistico nazionale.

"La promozione in Serie B1 è un risultato eccezionale che premia il talento, il sacrificio e lo spirito di squadra di queste splendide atlete," ha dichiarato il sindaco Angelo Berlangieri. "Il Tennis Club Finale si conferma un'eccellenza assoluta del nostro territorio, capace non solo di raggiungere vertici agonistici straordinari, ma anche di essere un punto di riferimento e un modello positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport. A loro vanno i complimenti più sinceri di tutta la nostra comunità."

L'assessore allo Sport, Valter Sericano, ha aggiunto: "Questo successo è il frutto di una programmazione seria, del lavoro instancabile dei tecnici e della passione del direttivo. Vedere la determinazione di queste ragazze sul campo è un orgoglio per Finale Ligure. L'amministrazione continuerà a essere vicina e a sostenere realtà virtuose come questa, che valorizzano lo sport come veicolo di crescita sociale e promozione del territorio".

L'amministrazione comunale rinnova i più vivi complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza del Tennis Club Finale, augurando loro il meglio per la prestigiosa stagione in Serie B1 che le attende.