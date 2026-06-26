Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco ad Albisola: scatta una chiusura temporanea

Alcune parti dei parchi e le attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi comunali nei prossimi giorni saranno temporaneamente interdette per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione, verifica e messa in sicurezza.

Ad annunciarlo l'amministrazione comunale di Albisola Superiore, in collaborazione con la società Albisola Servizi.

"Le chiusure interesseranno in modo puntuale alcune aree gioco distribuite sul territorio comunale e si rendono necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività programmate, finalizzate a preservare elevati standard di sicurezza e qualità delle strutture destinate ai bambini e alle famiglie - spiegano dal Comune albisolese -

La scelta di concentrare gli interventi nel periodo estivo, in concomitanza con la sospensione delle attività scolastiche, è volta a ridurre al minimo i disagi per l’utenza, intervenendo in una fase dell’anno caratterizzata da una minore frequentazione delle aree interessate".

"L’Ente ha previsto un investimento dedicato non solo alla manutenzione e al ripristino delle attrezzature esistenti, ma anche all’implementazione di nuovi giochi e al miglioramento complessivo delle aree ludiche comunali, nell’ottica di offrire spazi sempre più sicuri, funzionali e attrattivi - continuano -

Si invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica e le delimitazioni che saranno predisposte nelle zone interessate dagli interventi, ringraziando fin d’ora tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori".