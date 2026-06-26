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Attualità | 26 giugno 2026, 20:40

Millesimo, incendio alla Marchisio Bici: revocati i divieti, via libera alla raccolta di frutta e verdura

Gli esami dell’Asl2 hanno dato esito negativo: parametri conformi per IPA, metalli pesanti e diossine. Il sindaco: "La situazione torna alla normalità"

Millesimo, incendio alla Marchisio Bici: revocati i divieti, via libera alla raccolta di frutta e verdura

A partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 26 giugno, cessano ufficialmente i divieti imposti dopo l’incendio del capannone di Marchisio Bici dell’11 giugno in località Piangiaschi, a Millesimo. L’ordinanza sindacale n. 41/2026 non sarà infatti prorogata e tornerà pienamente consentita la raccolta, il consumo e la vendita dei prodotti ortofrutticoli provenienti dall’area interessata.

La decisione arriva dopo gli ultimi campionamenti effettuati dalla S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl2, sulla base delle indicazioni fornite da ARPAL in merito alla possibile diffusione del particolato sprigionato durante il rogo.

Gli esami di laboratorio, che hanno analizzato la presenza di IPA, metalli pesanti e diossine, hanno restituito un quadro rassicurante: tutti i valori rilevati sono risultati conformi e ampiamente al di sotto dei limiti di rilevabilità degli strumenti.

"La situazione torna dunque alla normalità. Da domani i cittadini potranno nuovamente raccogliere e consumare frutta e verdura coltivate nella zona, così come gli operatori potranno riprendere la vendita dei prodotti – spiega il sindaco Francesco Garofano –. Resta soltanto una raccomandazione prudenziale: lavare accuratamente gli ortaggi e la frutta prima del consumo, una semplice precauzione indicata dagli stessi esperti per garantire la massima attenzione".

"Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato durante le settimane di controlli e limitazioni successive all’incendio", conclude Garofano.

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Graziano De Valle

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