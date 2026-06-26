Un aperitivo letterario ad Albenga: Rodolfo Rotondo presenta il suo nuovo libro "Bellavita"

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e del buon intrattenimento si terrà all'inizio di luglio nella suggestiva cornice della Riviera ligure. Il prossimo 1° luglio 2026, alle ore 18:30, il Bar Bagni Italia ( in Piazza Guglielmo Marconi 1) ospiterà l'evento "Aperitivo con l'autore", un'occasione speciale per incontrare lo scrittore Rodolfo Rotondo.

L'autore, già noto per il volume "Giallo Basilico", presenterà la sua ultima fatica letteraria intitolata "Bellavita", edita da Edizioni del Delfino Moro. L'immagine di copertina, che ritrae uno yacht illuminato nella notte, anticipa atmosfere intriganti e suggestive, pronte a catturare l'attenzione dei lettori.

L'incontro sarà presentato e coordinato da Tiziana Minacapilli dell'APS "Cosa vuoi che ti legga", realtà attiva nella promozione della lettura e della cultura sul territorio. L'evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Albenga e della collaborazione di importanti partner locali.

L'iniziativa unisce il piacere della cultura a un momento di convivialità, offrendo al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con l'autore sorseggiando un aperitivo a due passi dal mare.

I posti per l'evento sono limitati. Per ricevere maggiori informazioni o per riservare il proprio posto, è possibile rivolgersi alla Mondadori Albenga contattando i seguenti numeri telefonici: 0182 022033 o 329 8676171