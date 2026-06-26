Savona e i vigili del fuoco in lutto per la scomparsa di Gianfranco De Paoli

Savona e il Comando provinciale dei vigili del fuoco piangono la scomparsa di Gianfranco De Paoli.

Conosciuto da tutti come Franco, storico caposquadra, aveva 86 anni.

Aveva iniziato la carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come vigile ausiliario di leva e l'aveva proseguita fino alla massima qualifica della carriera operativa, il Capo Reparto.

"Durante il lungo periodo di servizio, nell’espletamento delle varie attività di vigile del fuoco, Gianfranco ha mostrato costantemente di possedere marcate e non comuni doti e qualità professionali e morali e per questo è stato apprezzato, stimato e benvoluto da superiori e colleghi di ogni ordine e grado, sia sugli interventi di soccorso che nella vita di caserma" il ricordo di Adriano Zunino.

È stato per molti anni in servizio nel distaccamento portuale di Savona, in qualità di specialista navale.

Il funerale verrà celebrato questa mattina, 26 giugno, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice in via Don Bosco.