Celle, cambio di destinazione d'uso per gli ex hotel "Mattoni Rossi" e "La Giara": spazio ad appartamenti e parcheggi

L'ex albergo/ristorante "Mattoni Rossi" e l'ex hotel "La Giara" di Celle Ligure chiusi ormai da tempo si trasformano e diventeranno appartamenti.

Le proprietà hanno infatti chiesto al Comune il cambio di destinazione d'uso da strutture ricettive.

Lo storico edificio di via Colla, che nel passato per anni è stato la "Pensione Silvia", verrà quindi demolito e ricostruito con un ampliamento, frazionamento e cambio di destinazione con la creazione di quattordici nuove unità immobiliari a destinazione residenziale e posti auto pertinenziali.

Saranno versati 148.800mila euro per la monetizzazione degli standard urbanistici e 261.160mila euro per il contributo sul costo di costruzione.

Per l'ex albergo di via Dante ai Piani invece verranno creato quattro nuove unità immobiliari con parcheggi.

Per il rilascio del Permesso di Costruire saranno versati 33.962 euro per la monetizzazione degli standard urbanistici, 90.750 euro per la monetizzazione dei parcheggi pertinenziali e 137.487 euro da incassare per il contributo sul costo di costruzione.

Saranno realizzati a cura e spese del soggetto attuatore per entrambi gli interventi le opere di allaccio alle reti di urbanizzazione primaria, fognatura, acque bianche, acquedotto, gas, rete elettrica e telefonica e tutto il necessario, senza richiedere interventi del Comune.