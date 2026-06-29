Andora, 2mila persone in piazza per lo show di Brumotti (FOTO)

L’estate di Andora si è aperta con lo straordinario spettacolo di Vittorio Brumotti, che sabato sera ha richiamato circa 2.000 persone in piazza Caduti di Nassiriya, entusiaste e partecipi.

Un evento eccezionale che ha esaltato la spettacolarità di uno sport tecnico ed estremo, dimostrando come adrenalina, professionalità e sicurezza possano convivere in uno show di altissimo livello. Le evoluzioni mozzafiato di Brumotti e del suo team hanno conquistato il pubblico, trasformando la serata in un grande momento di intrattenimento e condivisione.

La presenza di Vittorio Brumotti rappresenta molto più di uno spettacolo. La collaborazione con lui e il suo team costituisce una preziosa opportunità di promozione e valorizzazione del territorio andorese, delle sue eccellenze naturalistiche, dei sentieri, della pista ciclabile, del litorale e del porto.

Brumotti e il suo team sono infatti impegnati anche nella realizzazione di video lungo la pista ciclabile e nei sentieri andoresi. Un’importante vetrina capace di raccontare Andora a un pubblico sempre più ampio, attraverso testimonial autorevoli e fortemente legati al mondo dello sport e dell’outdoor.