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Eventi | 29 giugno 2026, 08:30

Andora, 2mila persone in piazza per lo show di Brumotti (FOTO)

Le evoluzioni del campione di bike trial hanno inaugurato l’estate andorese. La collaborazione con il team porterà immagini e contenuti dedicati a sentieri, pista ciclabile, litorale e porto

L’estate di Andora si è aperta con lo straordinario spettacolo di Vittorio Brumotti, che sabato sera ha richiamato circa 2.000 persone in piazza Caduti di Nassiriya, entusiaste e partecipi. 

Un evento eccezionale che ha esaltato la spettacolarità di uno sport tecnico ed estremo, dimostrando come adrenalina, professionalità e sicurezza possano convivere in uno show di altissimo livello. Le evoluzioni mozzafiato di Brumotti e del suo team hanno conquistato il pubblico, trasformando la serata in un grande momento di intrattenimento e condivisione.

La presenza di Vittorio Brumotti rappresenta molto più di uno spettacolo. La collaborazione con lui e il suo team costituisce una preziosa opportunità di promozione e valorizzazione del territorio andorese, delle sue eccellenze naturalistiche, dei sentieri, della pista ciclabile, del litorale e del porto.

Brumotti e il suo team sono infatti impegnati anche nella realizzazione di video lungo la pista ciclabile e nei sentieri andoresi. Un’importante vetrina capace di raccontare Andora a un pubblico sempre più ampio, attraverso testimonial autorevoli e fortemente legati al mondo dello sport e dell’outdoor.

Redazione

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