Albenga, torna la Giornata della sicurezza del cane in acqua: prove pratiche e dimostrazioni sulla spiaggia di Balto

Dopo il successo della prima edizione, organizzata ad agosto 2025 pressi i bagni Bau Bau Village di Albissola Marina, in Liguria, Cressi Dog rinnova il proprio impegno nella promozione della sicurezza in acqua dei cani, organizzando la “2a Giornata della sicurezza del cane in acqua", in programma domenica 5 luglio presso la Spiaggia di Balto di Albenga, in collaborazione con il Centro Cinofilo Cultural Dog di Albenga e con il patrocinio della Città di Albenga.

Il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale testimonia l’importanza dell’iniziativa per il territorio e il valore delle attività di sensibilizzazione dedicate alla sicurezza, al benessere animale e alla corretta fruizione degli spazi costieri da parte delle famiglie e dei loro cani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare proprietari, educatori cinofili e appassionati sull’importanza della prevenzione e della corretta gestione dei cani durante le attività acquatiche, promuovendo una cultura della sicurezza che permetta di vivere il mare in modo consapevole e responsabile.

Durante l’intera giornata saranno proposte attività dimostrative, momenti informativi e prove pratiche dedicate alla sicurezza in acqua. I partecipanti potranno approfondire temi fondamentali come l’approccio corretto all’ambiente acquatico, l’utilizzo dei dispositivi di galleggiamento e la gestione delle diverse situazioni che possono verificarsi durante le attività in mare.

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 tutti i proprietari presenti avranno inoltre la possibilità di provare gratuitamente i salvagenti e le mute in neoprene della linea Cressi Dog, testandone direttamente comfort, vestibilità e funzionalità insieme ai propri cani in un contesto sicuro e controllato.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alle attività acquatiche. Sebbene molti cani amino l’acqua e siano naturalmente predisposti al nuoto, fattori quali affaticamento, correnti, temperatura dell’acqua, condizioni del mare e caratteristiche fisiche specifiche di alcune razze possono rendere necessario l’utilizzo di adeguati strumenti di sicurezza.

"La sicurezza non deve essere considerata un limite al divertimento, ma uno strumento che permette a cani e proprietari di vivere il mare con maggiore serenità e consapevolezza», spiegano gli organizzatori. «Con questa seconda edizione vogliamo continuare a diffondere una cultura della prevenzione e della corretta educazione all’ambiente acquatico, favorendo momenti di condivisione e benessere tra persone e animali".

La giornata sarà aperta a famiglie, proprietari di cani, educatori cinofili, operatori del settore e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della sicurezza in acqua attraverso un’esperienza pratica, educativa e coinvolgente.