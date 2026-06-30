Cartello di fine centro abitato all'inizio dei Piani di Celle, il Sindaco: "Non è un errore, è un'applicazione della normativa"

Un cartello di fine centro abitato posizionato all'ingresso dei Piani di Celle dalle scalette che portano alla passeggiata e scatta la discussione.

Soprattutto perché molti soprattutto sui social, hanno interpretato la cartellonistica come una sorta di "esclusione" della frazione cellese dal Comune stesso. Con una sorta di campanilismo interno tutto cellese tra chi vive nel centro e chi nella località nella zona a levante.

Esiste però una spiegazione tecnica legata alla normativa del codice della strada.

La frazione dei Piani non fa parte del centro abitato perché come stabilisce il codice lo stesso deve essere costituito da un insieme di 25 o più abitazioni nonché intervellate da vie o piazze. Non presenti quindi nella località cellese nel tratto di Aurelia di competenza di Anas.

Non tenendo conto però delle case della località Crocetta. Tematica questa che aveva già visto sollevare discussioni anche in passato.

"Devo intervenire perché la discussione sta assumendo toni decisamente surreali. Un semplice cartello di fine centro abitato – e non di fine comune – obbligatorio ai sensi del Codice della Strada, sta generando polemiche che non hanno alcun fondamento - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - Facciamo chiarezza: No, Celle non finisce lì; No, i Piani non diventano parte di Varazze; No, non mi servirà il passaporto per accompagnare mio figlio al nido; E no, quel cartello non è un errore: è semplicemente l’applicazione della normativa".

"La definizione di centro abitato è stabilita dalla legge. I Piani costituiscono un centro abitato, ma nel tratto dell’Aurelia interessato non sono presenti i requisiti previsti dalla normativa (25 edifici con accesso diretto alla strada). Di conseguenza, quel tratto di Aurelia è classificato, per legge, come fuori centro abitato. Non c’è nulla di strano o di anomalo: è un’applicazione tecnica delle norme - continua il primo cittadino cellese - Anche i limiti di velocità restano quelli stabiliti dai cartelli e dalle relative ordinanze, esattamente come è sempre stato. Ricordo infine che i cartelli di inizio e fine comune sono quelli di colore marrone: stiamo completando la loro installazione e sistemazione in attuazione di una delibera approvata negli anni passati".