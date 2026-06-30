Sciopero all'In's di Tortona, anche nel savonese supermercati con scaffali e frighi vuoti

"Ci scusiamo con la gentile clientela per gli attuali disservizi. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Grazie per la vostra comprensione".

Questo il cartello che campeggia in diversi supermercati In's Mercato anche nel savonese dopo che da qualche giorno gli scaffali, i banchi della frutta e della verdura e i frighi sono praticamente vuoti.

Scaffali vuoti anche nei supermercati In's del savonese.

Negli ultimi giorni a causa dello sciopero indetto dai lavoratori dei magazzini di Torre Garofoli a Tortona che aderiscono alla sigla SiCobas le merci non vengono fatte uscire dal polo logistico.

La vertenza sindacale è arrivata alla seconda settimana di mobilitazione con uno sciopero ad oltranza ed un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento.

La protesta sarebbe partita da una serie di episodi contestati a un preposto della società Man Hand Work, l’azienda che gestisce in appalto i servizi all’interno del magazzino. Le accuse mosse dai manifestanti parlerebbe di presunte aggressioni fisiche e verbali, minacce, insulti a sfondo razzista e riprese video non autorizzate lungo le corsie. Situazioni queste che avrebbero spinto il sindacato a richiedere la rimozione del presunto responsabile dal polo logistico tortonese.

"Settimo giorno di sciopero e blocco: i supermercati IN'S non ricevono gli approvvigionamenti. La Questura pretende la fine della protesta, ma l'azienda non dà alcun segnale di apertura: fa muro e non risponde alle sollecitazioni del Vicario della questura - dicono dal SiCobas - I lavoratori tengono la posizione, e nonostante già due sgomberi della polizia che è intervenuta con la forza, rimangono determinati a non cedere e prendono il controllo dell'area di accesso, controllando tutti i camion e facendo passare solo quelli che non devono caricare o scaricare per IN'S. Il blocco continua fino alla risoluzione di tutte le richieste. Lotta dura senza paura".

Questa mattina è previsto un incontro in Prefettura ad Alessandria che fa seguito ad un vertice dei giorni scorsi dove non era stato trovato un accordo.