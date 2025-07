Albenga, rissa in piazza Europa con carabinieri aggrediti: arrestati un uomo e una donna

Una rissa tra persone del posto è sfociata in violenti disordini la notte tra sabato e domenica in piazza Europa, ad Albenga, costringendo i carabinieri a un difficile intervento per riportare la calma (LEGGI QUI). Due persone, un uomo e una donna, entrambe della zona, sono state arrestate. Tre militari sono rimasti contusi e una delle auto del Nucleo Radiomobile è stata danneggiata.

L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte del 29 giugno. A far scattare l’allarme è stata una lite tra più persone, degenerata in scontri fisici con calci, pugni e schiaffi. Al momento dell’arrivo delle prime pattuglie, i carabinieri sono stati aggrediti con morsi, sputi e colpi. Nonostante l’aggressione diretta, i militari sono riusciti con sangue freddo e professionalità a bloccare i responsabili e mettere fine alla rissa.

Tre carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Anche una giovane donna coinvolta nella lite ha riportato traumi al volto. Durante le fasi più concitate dell’intervento, una delle "gazzelle" dell’Arma è stata danneggiata.

Oltre ai militari, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i volontari della Croce Bianca di Albenga e della Croce Rossa di Alassio.

I residenti, esasperati, denunciano una situazione che sembra stia rapidamente degenerando: "Scene del genere accadono sempre più spesso", lamentano.