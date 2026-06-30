A Vadino nasce il comitato di controllo di vicinato

Si è svolto nella serata di ieri (lunedì 29 luglio), nei chiostri di San Bernardino a Vadino, il partecipato incontro pubblico dedicato alla costituzione del Comitato di Controllo di Vicinato del quartiere.

L'iniziativa, organizzata dalla consigliera comunale con delega al quartiere di Vadino Barbara Vullo, ha registrato una significativa adesione da parte della cittadinanza e più di 20 cittadini hanno dato la propria disponibilità a costituire il nucleo più attivo del Comitato, assumendo il ruolo di referenti.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, durante il quale i presenti hanno potuto approfondire il funzionamento del Controllo di Vicinato grazie alla testimonianza dei rappresentanti del Comitato di Controllo di Vicinato di Campochiesa, esempio virtuoso di cittadinanza attiva sul territorio, che hanno illustrato la propria esperienza e le caratteristiche che contraddistinguono questo strumento di partecipazione. Presente anche una rappresentanza del Comitato di Controllo di Vicinato di Villanova.

Alla serata hanno partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, il presidente del Consiglio comunale Alberto Passino, l'assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci, il consigliere comunale Franco Presbulgo, il comandante della Polizia Locale di Albenga Andrea Spanu e il Commissario Superiore Gianluca Dagnino.

"Desidero ringraziare sentitamente i rappresentanti dei Comitati di Controllo di Vicinato di Campochiesa e Villanova per aver condiviso con i cittadini di Vadino la loro esperienza e la loro disponibilità – dichiara la consigliera Barbara Vullo –. Un grazie particolare va alla Polizia Locale di Albenga per il costante supporto e a tutti i cittadini che hanno scelto di iscriversi al Comitato, dimostrando concretamente la volontà di impegnarsi per il bene del quartiere. Il Controllo di Vicinato è uno strumento importante per aumentare la sicurezza, ma credo che debba rappresentare anche un'occasione per promuovere una maggiore educazione civica. Prendersi cura del proprio quartiere significa anche contribuire al suo decoro, troppo spesso compromesso da comportamenti incivili, dall'abbandono dei rifiuti e dalla mancata raccolta delle deiezioni canine. La sicurezza e la qualità della vita passano anche dal rispetto degli spazi comuni e dall'attenzione che ciascuno dedica alla comunità in cui vive."

Il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci aggiungono: "La risposta della cittadinanza conferma quanto sia forte la volontà di partecipare attivamente alla vita della comunità. È importante ribadire che il Controllo di Vicinato è uno strumento di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la loro collaborazione con le Forze di Polizia. Fare Controllo di Vicinato significa innanzitutto alzare il livello di attenzione attraverso piccoli ma fondamentali gesti quotidiani: far sapere che gli abitanti di una zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro, osservare con maggiore attenzione chi transita nelle strade e segnalare eventuali situazioni anomale che possano destare sospetto. Gli obiettivi di questo progetto sono coadiuvare le Forze di Polizia, favorire una cultura della partecipazione sui temi della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata, oltre a rafforzare il rapporto tra Forze di Polizia e comunità grazie al ruolo dei coordinatori, che raccolgono e trasmettono le informazioni. È fondamentale ricordare che il Controllo di Vicinato non si sostituisce in alcun modo all'azione delle Forze di Polizia, che restano gli unici soggetti deputati all'attività di prevenzione e repressione dei reati. In presenza di situazioni che richiedano un intervento immediato, i cittadini devono contattare direttamente il numero unico di emergenza 112".