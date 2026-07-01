Carcare, 26mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Un sostegno concreto al diritto allo studio e all’inclusione arriva a Carcare. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 26.301,95 euro destinato al servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il contributo rientra nel fondo nazionale da 100 milioni di euro stanziato per il 2026 dalla Legge di Bilancio. La ripartizione delle risorse è stata definita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2026.

Le risorse permetteranno di rafforzare un servizio essenziale, garantendo agli studenti con disabilità la possibilità di raggiungere quotidianamente il proprio istituto in condizioni di sicurezza e accessibilità.

“Questo finanziamento rappresenta un supporto fondamentale per garantire a tutti i nostri ragazzi il diritto allo studio, l’inclusione e una mobilità sicura e accessibile – sottolinea l’amministrazione comunale – offrendo al tempo stesso un aiuto concreto alle famiglie”.