 / Attualità

Attualità | 01 luglio 2026, 13:32

Carcare, 26mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Il Comune ottiene fondi dal piano nazionale 2026: risorse per garantire accessibilità e sicurezza negli spostamenti verso scuola, a sostegno del diritto allo studio e delle famiglie

Carcare, 26mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Un sostegno concreto al diritto allo studio e all’inclusione arriva a Carcare. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 26.301,95 euro destinato al servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il contributo rientra nel fondo nazionale da 100 milioni di euro stanziato per il 2026 dalla Legge di Bilancio. La ripartizione delle risorse è stata definita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2026.

Le risorse permetteranno di rafforzare un servizio essenziale, garantendo agli studenti con disabilità la possibilità di raggiungere quotidianamente il proprio istituto in condizioni di sicurezza e accessibilità.

“Questo finanziamento rappresenta un supporto fondamentale per garantire a tutti i nostri ragazzi il diritto allo studio, l’inclusione e una mobilità sicura e accessibile – sottolinea l’amministrazione comunale – offrendo al tempo stesso un aiuto concreto alle famiglie”.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium