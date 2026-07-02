Snorkeling alla scoperta dei fondali: tornano le escursioni del Ceas Riviera del Beigua

Sta per prendere il via una nuova rassegna di appuntamenti estivi gratuiti ed aperti a tutti dedicati alla scoperta della VITA SOTT’ACQUA in compagnia del CEAS Riviera del Beigua!

Il mare, punto d’incontro tra Persone, Pianeta e Prosperità, gioca un ruolo centrale per la sopravvivenza del pianeta e per il benessere economico e sociale.

Le uscite di snorkeling sono finalizzate ad esplorare la bellezza dei fondali e riflettere sul Goal 14 dell’Agenda 2030: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti previsti per il mese di luglio: Martedì 14 luglio ore 10 – Bergeggi / ritrovo: spiaggia libera accanto ai Bagni Playa del Luna, vicino alla scogliera, Venerdì 17 luglio ore 10 – Albissola Marina / ritrovo: sede A.N.A.M., vicino ai Bagni Mirage, Martedì 21 luglio ore 10 - Albisola Superiore / ritrovo: spiaggia libera nei pressi del chiosco Angolo Azzurro, Mercoledì 22 luglio NOTTURNA ore 21 – Albissola Marina / ritrovo: sede A.N.A.M., vicino ai Bagni Mirage, Giovedì 23 luglio ore 10 - Spotorno / ritrovo: sede A.S.D. "La Spotornese" Società di Pesca Sportiva, in località Molo S. Antonio, Venerdì 24 luglio NOTTURNA ore 21 – Bergeggi / ritrovo: spiaggia libera attrezzata Maresport

Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Attività a numero chiuso e gratuite per adulti e bambini dagli 8 anni in su. L’uscita di snorkeling notturno è per adulti e bambini dai 12 anni in su. Durata due ore circa e prenotazione obbligatoria.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si fanno apnee né immersioni. Per partecipare alle uscite è necessario saper nuotare bene ed avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I partecipanti dovranno essere muniti di propria maschera e boccaglio. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Per l’uscita di snorkeling notturno, per chi ne fosse sprovvisto, verrà messa a disposizione una torcia subacquea ogni due partecipanti. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.