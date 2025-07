Lions in cammino per i bambini malati: la solidarietà parte da Ventimiglia e arriva ad Arenzano, ad Alassio cena benefica (FOTO e VIDEO)

Una camminata lungo tutta la costa ligure per sostenere i bambini malati di cancro e diffondere lo spirito del servizio. È l’iniziativa promossa dal distretto Lions 108Ia3, che attraversa le province di Imperia e Savona fino ad Arenzano, coinvolgendo soci e associazioni locali. A guidare il progetto è Mauro Imbrenda, nuovo governatore del distretto.

“Siamo 67 club e oltre 2.000 soci nelle province di Asti, Cuneo, Imperia e Savona – afferma Imbrenda -. Per chiudere l’anno sociale e aprirne uno nuovo, che inizia proprio il 1° luglio, abbiamo deciso di metterci in cammino, da Ventimiglia fino ad Arenzano, per raccogliere fondi a favore della nostra fondazione internazionale, che sostiene i bambini malati di cancro”.

“Siamo già alla terza tappa, oggi (ieri, ndr) siamo ad Alassio – racconta – e finora abbiamo raccolto circa 3.000 euro. Ma il nostro obiettivo è anche far conoscere l’attività dei Lions sul territorio e coinvolgere le comunità locali. Lungo il percorso stiamo incontrando tante realtà associative, come oggi, con l’associazione sportiva che promuove camminate in acqua, o ieri con i Veterani dello Sport di Alassio”.

Una lunga marcia di solidarietà, 120 chilometri a piedi in totale, che proseguirà toccando Loano, Spotorno e Albisola, con arrivo ad Arenzano sabato 5 luglio.

“Tutti i 27 club Lions della Liguria si stanno attivando per dare una mano. Il nostro spirito è questo: essere vicini a chi ha bisogno, con gesti concreti e il coinvolgimento diretto dei soci e del territorio. Siamo qui per servire, il nostro passo è anche un segno di speranza”.

Grande entusiasmo anche per la cena sociale organizzata presso i Bagni Walter, sulla splendida spiaggia di Alassio, che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti al Club.

La giornata di ieri si è articolata in due momenti distinti: la camminata con il Governatore e, in serata, la cena finalizzata alla raccolta fondi a favore della Lcif (Lions Clubs International Foundation). La “Lions Walk – III Tappa alla scoperta della Baia del Sole” ha coinvolto numerose realtà locali, tra cui Alassio WaveWalking, CNAM Alassio, Alassio Fitness e i Veterani dello Sport.

Dal 1° luglio, data che per tutti i club service segna l’inizio del nuovo anno sociale, è l’astigiano Mauro Imbrenda a guidare il distretto Lions 108 Ia3 per l’anno 2025/2026. Con i suoi 44 anni, Imbrenda è il governatore più giovane nella storia del distretto, nonché uno dei dieci più giovani al mondo per questo anno sociale, su un totale di 740 distretti Lions.

Socio Lions dal 2000, Imbrenda ha alle spalle un lungo e ricco percorso associativo. Tra gli incarichi più prestigiosi ricoperti, la presidenza nazionale dei Leo Club nel 2010 e, più recentemente, la guida del Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati dei Lions Italiani. Un’esperienza culminata con la formazione internazionale a Chicago e che si concluderà ufficialmente a luglio, con la nomina da parte di Lions International a Orlando, in Florida.