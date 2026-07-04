Diga di Genova, Fdi: "Dal Pd solo polemiche strumentali. Sanna rispetti le regole del consiglio"

“Le accuse del Partito Democratico sono del tutto infondate e dimostrano, ancora una volta, la volontà di trasformare qualsiasi questione in una polemica politica. L’interrogazione non è stata dichiarata inammissibile per ragioni di opportunità, ma perché riguardava fatti che esulano dalle competenze del Consiglio regionale e della Giunta. Se il PD intende esercitare un sindacato ispettivo sull’operato del Commissario straordinario di Governo, gli strumenti istituzionali esistono e sono quelli parlamentari, non il Consiglio regionale.”



Lo dichiara il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, in risposta alle polemiche sollevate dal capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna.



“Colpisce, inoltre, che Sanna attacchi il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari dimenticando che l’ammissibilità degli atti viene valutata sentito l’Ufficio di Presidenza, del quale fa parte anche il vicepresidente Roberto Arboscello, esponente dello stesso Partito Democratico. Prima di parlare di ‘bavaglio’ alle opposizioni, il PD dovrebbe spiegare perché continua a confondere ruoli e competenze istituzionali pur di alimentare una polemica priva di fondamento.”



“Il rispetto delle regole e delle competenze non limita il confronto democratico: ne è la condizione essenziale.”