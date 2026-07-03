Riforma Porti, Arboscello e Parrinello (PD): "Evitare lo scippo di risorse alle Autorità portuali"

"Occorre fare tutto il possibile affinchè venga mantenuta la centralità del ruolo delle amministrazioni locali. Escluderle dal ruolo di pianificazione urbanistica e nella scelta degli investimenti da attuare, come previsto dalla riforma dei porti, sarebbe una follia". Così il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello e il segretario provinciale di Savona Emanuele Parrinello.

"I parlamentari del PD presenteranno diversi emendamenti proprio per evitare lo scippo di risorse alle Autorità portuali - proseguono gli esponenti dem - l’auspicio è che anche il centrodestra ligure voti quegli emendamenti, difenda il territorio ed eviti di indebolire i nostri porti. La stima per quanto riguarda la nostra regione è di decine di milioni di euro in meno; questo vorrebbe dire che il porto di Savona/Vado verrebbe ulteriormente penalizzato in un momento in cui si sta dimostrando tutta la sua efficienza e il suo valore".

"Togliere 10,5 milioni di euro all’Autorità di sistema di Genova/Savona significa dare un colpo mortale ad un sistema che crea sviluppo e occupazione in un momento di grande difficoltà economica. Si prenda atto di quanto è emerso dall’audizione in commissione trasporti della Camera da parte di Anci ed si esprima parere favorevole agli emendamenti presentati dai parlamentari PD", concludono il consigliere regionale del Pd e il segretario provinciale dem di Savona.