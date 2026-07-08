Nuovi agenti della Polizia di Stato ad Alassio, Melgrati: "Un risultato importante per la sicurezza del territorio"

A seguito della notizia dell’assegnazione di nove nuovi agenti della Polizia di Stato al Commissariato di Alassio, nell’ambito del piano di potenziamento degli organici disposto dal Ministero dell’Interno, che prevede complessivamente l’arrivo di 70 nuove unità in Liguria, il sindaco di Alassio Marco Melgrati esprime la propria soddisfazione per il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni per questo risultato estremamente importante per la sicurezza del nostro territorio. Rivolgo inoltre un particolare ringraziamento all'Assessore regionale alla Sicurezza della Regione Liguria Paolo Ripamonti, per l'attenzione e l'impegno dimostrati nel sostenere le esigenze rappresentate dai territori liguri", commenta Melgrati.

"Un traguardo significativo che arriva al termine di un percorso istituzionale nel quale anche il Comune di Alassio ha fatto ampiamente la sua parte, evidenziando sempre la necessità di rafforzare gli organici del Commissariato cittadino. Personalmente ho inviato nei mesi scorsi due lettere al Ministro Piantedosi per rappresentare le criticità legate alla carenza di personale e sottolineare l'importanza strategica del presidio di Alassio, soprattutto in considerazione della forte presenza turistica e delle specifiche esigenze di sicurezza che caratterizzano il nostro territorio. Sono veramente soddisfatto di questo risultato", conclude.