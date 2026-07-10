Rio Molinero, il cantiere si allunga: viabilità modificata fino al 16 settembre

I disagi per i cantieri della messa in sicurezza idraulica del Rio Molinero, a Legino, sono destinati a proseguire ancora per due mesi. Il Comune ha infatti prorogato fino al 16 settembre le modifiche alla viabilità legate ai cantieri, nel tratto a monte del Parco ferroviario di Parco Doria.
La decisione arriva dopo la richiesta della società Sirce, ditta incaricata dell'intervento per conto del Settore Lavori pubblici e Ambiente, che ha chiesto più tempo per completare la terza fase del cantiere.
Di conseguenza resterà in vigore l'attuale modifica alla viabilità in via Stalingrado. Chi viaggia in direzione levante continuerà a percorrere il by-pass temporaneo realizzato all'interno delle aree di Parco Doria, mentre la carreggiata in direzione ponente rimarrà ridotta a una sola corsia sul lato mare.
Non cambiano neppure le altre limitazioni già introdotte nei mesi scorsi: rimarrà chiuso il tratto finale di via Buonarroti, resterà interdetto il marciapiede sul lato mare di via Stalingrado e continuerà a essere spostato in via Cuneo il polo ecologico precedentemente collocato lungo la stessa via Stalingrado.
Restano in vigore anche le prescrizioni per i mezzi pesanti. Il by-pass potrà essere utilizzato esclusivamente dai veicoli fino a 44 tonnellate di massa complessiva, mentre i trasporti eccezionali e gli autoarticolati fuori sagoma dovranno continuare a transitare nelle ore notturne, con un percorso regolato da scorta tecnica e dalla temporanea interruzione del traffico.