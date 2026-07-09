Cairo, si avvicina la riapertura del primo ponte messo in sicurezza sulla Sp 41

Si avvicina la riapertura completa del primo dei due ponti interessati dagli interventi di consolidamento e messa in sicurezza lungo la Sp 41 Pontinvrea–Montenotte Superiore, nel territorio comunale di Cairo Montenotte.

Dopo la conclusione della stesura dell’asfalto, effettuata nei giorni scorsi, nei prossimi giorni è prevista la posa della nuova barriera di sicurezza stradale, ultimo intervento necessario prima del ripristino della piena circolazione sul tratto interessato. L’obiettivo è riaprire completamente il collegamento entro la fine della prossima settimana.

L’intervento riguarda il ponte situato al chilometro 6+500 della provinciale, una delle due infrastrutture che necessitavano di opere di risanamento. I lavori permetteranno di restituire alla strada condizioni di maggiore sicurezza e affidabilità, grazie agli interventi di consolidamento della struttura.

Parallelamente prenderà il via il cantiere sul secondo manufatto, quello collocato al km 7+830, dove saranno avviate le opere di rifacimento e messa in sicurezza. Per garantire comunque i collegamenti con la località Isola sarà realizzato un bypass dedicato a pedoni e ciclisti, così da mantenere un passaggio alternativo durante la fase dei lavori.

L’intero programma di interventi prevede un investimento complessivo di 480 mila euro per la messa in sicurezza dei due ponti. Le risorse rientrano nel piano pluriennale di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) destinato alla manutenzione e alla sicurezza della rete viaria.