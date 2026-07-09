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Attualità | 09 luglio 2026, 17:01

Altare, più forza ai servizi comunali: dal primo agosto arriva un nuovo operaio esperto

Assunto attraverso un bando pubblico, entrerà nella squadra dell’ente per potenziare gli interventi sul territorio e rendere più tempestive le risposte alle esigenze dei cittadini

Altare, più forza ai servizi comunali: dal primo agosto arriva un nuovo operaio esperto

Nuove energie per la macchina comunale e un passo avanti nel potenziamento dei servizi rivolti ai cittadini. 

Dal primo agosto entrerà ufficialmente in servizio un nuovo operaio esperto assunto dal Comune di Altare al termine dell’ultimo bando pubblico.

Una figura professionale qualificata che andrà a rafforzare il gruppo operativo dell’ente, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più tempestivi ed efficienti sul territorio.

Il nuovo ingresso permetterà al Comune di aumentare la propria capacità organizzativa nella gestione delle attività quotidiane e nella cura e manutenzione degli spazi pubblici.

L’assunzione rappresenta un importante investimento per l’amministrazione comunale, che prosegue così nel percorso di consolidamento della propria struttura interna e di miglioramento dei servizi offerti alla comunità.

Graziano De Valle

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