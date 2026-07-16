Albenga ricorda la tragedia della motobarca "Annamaria": fiori in mare per le 48 vittime dell'affondamento

Albenga ha ricordato questa mattina una delle pagine più dolorose della propria storia con la cerimonia di commemorazione dell'affondamento della motobarca "Annamaria", avvenuto il 16 luglio 1947.

Davanti al monumento dedicato alle piccole vittime, e con la collaborazione della Lega Navale, sono stati deposti fiori in mare in memoria delle persone che persero la vita nella tragedia, rinnovando un ricordo che continua a essere vivo nella comunità albenganese.

A ricordare quei drammatici eventi è stato il sindaco Riccardo Tomatis. "Il 16 luglio 1947, durante una gita verso l'Isola Gallinara, la motobarca affondò a poche decine di metri dalla costa di Albenga. Nella tragedia persero la vita 44 bambini e 3 accompagnatrici, mentre l'intera comunità albenganese si mobilitò con straordinario coraggio e solidarietà per prestare soccorso ai superstiti e sostenere le famiglie delle vittime. La Croce Bianca di Albenga ebbe un ruolo fondamentale nei soccorsi e nell'assistenza in quelle drammatiche ore. Ricordando quella tragedia oggi teniamo in vita chi allora perse la vita", ha dichiarato il primo cittadino.

Un ricordo ancora profondamente impresso nella memoria è anche quello di Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga, che da bambino visse in prima persona quei giorni. "Ero un bambino e non capivo tutto il fermento di quel giorno. Lo scoprii solo la sera quando il parroco ci portò nella sede della Croce Bianca dove giacevano i piccoli corpi. Ci disse che dovevamo pregare per quelle anime, affinché potessero andare velocemente in paradiso. Ricordo i bambini privi di vestiti e la solidarietà delle famiglie di Albenga che accorsero per vestire i corpicini. È importante ricordare quei momenti e il prossimo anno, in occasione degli 80 anni da quella tragedia, organizzeremo una commemorazione particolare", ha raccontato.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale omaggio in mare, un gesto simbolico con cui la città rinnova ogni anno il proprio ricordo delle 48 vittime dell'affondamento della motobarca "Annamaria", una tragedia che continua a rappresentare una ferita indelebile nella storia di Albenga.