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Cronaca | 14 luglio 2026, 11:49

Albenga, danneggia auto in centro e aggredisce i carabinieri: denunciato 24enne

Alla vista dei militari, l'uomo ha reagito con forza, opponendo resistenza durante l’intervento

Albenga, danneggia auto in centro e aggredisce i carabinieri: denunciato 24enne

Un 24enne nordafricano, pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato dai Carabinieri della Radiomobile di Albenga per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, stava danneggiando alcune autovetture parcheggiate nel centro cittadino ingauno. Alla vista dei carabinieri avrebbe reagito con forza, opponendo resistenza durante l’intervento.

Per riuscire a contenerlo e procedere con gli accertamenti, i militari sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Il 24enne è stato quindi fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.

Redazione

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