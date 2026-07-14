Albenga, si rafforza la Polizia Locale: arrivano nuovi agenti, da inizio anno 20 arresti e 50 denunce

Con l'avvio della stagione estiva prosegue l'attività della Polizia Locale di Albenga a presidio del territorio, con particolare attenzione ai servizi di vigilanza e controllo nelle aree maggiormente frequentate e nelle fasce orarie più sensibili. Il Comando ha recentemente accolto quattro nuovi agenti, ai quali si aggiungerà un quinto operatore nel mese di agosto. Si tratta di giovani che saranno impiegati prevalentemente nei servizi esterni, affiancando il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana nelle attività di pattugliamento, osservazione e controllo del territorio, operando con il supporto e il coordinamento dei colleghi più esperti nelle situazioni che richiedono interventi più complessi.

L'attività svolta dalla Polizia Locale, da inizio anno a oggi, testimonia concretamente l'efficacia di questo lavoro: sono infatti 20 gli arresti effettuati e convalidati e 50 le denunce per reati in materia di stupefacenti o piccoli furti.

Entrando nel dettaglio, da maggio a oggi il bilancio operativo registra: 4 arresti per reati in materia di stupefacenti o resistenza a pubblico ufficiale, tutti successivamente convalidati dall'Autorità Giudiziaria; 2 denunce per violazioni della normativa sugli stupefacenti; 1 denuncia per gestione illecita di rifiuti; 1 intervento nell'ambito del "Codice Rosso"; 1 intervento di soccorso che ha consentito di salvare la vita a un uomo ultraottantenne.

Risultati che si aggiungono alla quotidiana attività ordinaria svolta dagli agenti, che comprende controlli sulla circolazione stradale, polizia amministrativa, edilizia, commercio, tutela ambientale e tutti gli interventi richiesti quotidianamente dai cittadini.

Le principali attività di controllo hanno interessato le aree ritenute più sensibili, in particolare Viale Pontelungo, Piazza del Popolo e Piazza Europa, oltre a essere indirizzate sulla base delle segnalazioni pervenute da cittadini e residenti.

Particolarmente significativo è il dato relativo agli arresti effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Albenga: tutti i provvedimenti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria, confermando la correttezza e la solidità dell'attività investigativa e operativa svolta dal Comando.

Tra gli interventi figura anche una denuncia nei confronti del titolare di un'attività per gestione illecita di rifiuti. Gli accertamenti hanno infatti consentito di verificare come il materiale di risulta prodotto dall'azienda, anziché essere conferito attraverso i canali previsti dalla normativa, venisse accumulato all'interno di un cortile di proprietà della stessa ditta.

Importante anche l'attività svolta nell'ambito di un procedimento riconducibile al "Codice Rosso", già riportato dagli organi di informazione locali. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente, prestando immediato soccorso alla vittima, fornendole assistenza e supporto anche nei confronti dei familiari e svolgendo un'articolata attività investigativa che ha portato all'adozione, nei confronti dell'indagato, del provvedimento di allontanamento dalla persona offesa.

Tra gli episodi che meglio rappresentano il valore del presidio costante del territorio vi è inoltre il recente intervento effettuato in Regione Pontelungo Inferiore. Durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato un'autovettura in sosta con gli sportelli aperti ma apparentemente priva di occupanti. Insospettiti dalla situazione, hanno deciso di estendere i controlli alle aree circostanti, individuando poco distante, all'interno di un terreno agricolo, un uomo ultraottantenne riverso a terra. Gli operatori sono immediatamente intervenuti, prestando i primi soccorsi e allertando il personale del 118. L'anziano è stato successivamente trasportato all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ha ricevuto le cure necessarie. Un intervento tempestivo che si è rivelato determinante e che ha consentito di salvargli la vita.

Il sindaco Riccardo Tomatis dichiara: "I risultati raggiunti in questi mesi dimostrano il valore del lavoro quotidiano della nostra Polizia Locale. Gli agenti sono impegnati ogni giorno in attività di prevenzione, tutela ambientale e interventi di soccorso che richiedono professionalità, competenza e grande senso del dovere. L'inserimento di nuovi giovani rappresenta un investimento importante per il futuro del Comando e consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio, soprattutto in un periodo delicato come quello estivo, quando la popolazione aumenta sensibilmente. A tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio a tutela della sicurezza della nostra comunità".