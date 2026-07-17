15enne muore folgorato al luna park di Spotorno: al via un'inchiesta, su tutta l'area "chiusura totale" (FOTO)

La Procura di Savona ha aperto un'inchiesta sul tragico avvenimento di ieri sera, 16 luglio, che ha visto la morte di un ragazzo di appena 15 anni al luna park di Spotorno. Il giovane sarebbe stato investito da una potente scarica elettrica. Il sindaco Mattia Fiorini, per ragioni preventive di sicurezza e in attesa di ulteriori accertamenti, ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura dell'intera area di intrattenimento nella zona di Serra sul Mare, vicino all'Aurelia.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 23. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 di Savona.

Le condizioni del ragazzo, che è risultato essere di Saronno, sono apparse subito disperate: è stato trovato privo di coscienza; poco dopo c'è stato l'arresto cardiaco. Il trasporto al San Paolo di Savona è avvenuto in codice rosso e in ospedale i sanitari hanno insistito con le manovre rianimatorie per lunghe ore, senza però riuscire a salvarlo.

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni il quindicenne si sarebbe trovato vicino ad un calciometro (attrazione elettromeccanica che misura la potenza del calcio sferrata ad un pallone) nel momento in cui è stato raggiunto dalla scarica, alquanto potente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un corto circuito, la cui pericolosità sarebbe stata accresciuta dalle pozze d'acqua presenti sul terreno.

Per oggi, nel Comune di Spotorno, sono stati sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni in segno di lutto.

"Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità". Così esordisce l'amministrazione comunale che ricorda come il ragazzo, originario di Saronno, fosse in vacanza a Spotorno e come le circostanze del decesso siano tuttora in corso di approfondimento.

L'amministrazione sottolinea che le autorità competenti si sono immediatamente attivate per compiere tutti i rilievi necessari e che, nel frattempo, l'ordinanza del sindaco ha sospeso le attività del luna park e l'accesso al sito proprio per consentire le verifiche: "L'amministrazione comunale garantisce la massima collaborazione e farà tutto il possibile per assicurare che le cause di questo dramma vengano accertate con precisione".

"In questo momento di infinito dolore - è la conclusione - l'intera Amministrazione e la cittadinanza si stringono attorno ai genitori e ai cari del giovane". Alla famiglia, assicura il Comune, non mancherà alcun tipo di supporto e vicinanza.

Il cordoglio arriva anche dal gruppo consiliare di minoranza Spotorno Obbiettivo 2026. I consiglieri Lorenzo Caviglia Bardini e Camilla Ciccarelli si stringono attorno alla famiglia del quindicenne, morto in quello che "doveva essere un gioco e che si è rivelato un assurdo, straziante, avvenimento di cronaca".

"Siamo addolorati e non possiamo che intuire quello che i familiari stiano vivendo in questo momento - dichiarano i due consiglieri - a loro va il nostro più sincero cordoglio".