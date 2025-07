Albenga immersa nel Medioevo: quattro giorni di storia viva con il Palio Storico

Per quattro serate, da oggi (17 luglio) e fino a domenica, Albenga si è trasformata in un autentico borgo del XIII secolo per accogliere la 15esima edizione del Palio Storico, una delle manifestazioni di rievocazione medievale più attese e affascinanti della Liguria.

Protagonista dell’edizione 2025 è ancora l’anno 1251, quando Papa Innocenzo IV, reduce dal Concilio di Lione, fu ricevuto solennemente dalla città. Un episodio realmente accaduto che rivive grazie al rigoroso lavoro dell’Associazione Rievocatori Ingauni, guidata da Nicoletta Bellando e Nicolò Staricco, in collaborazione con i quattro quartieri storici cittadini: Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro.

Il centro storico si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto: mercatini artigianali, taberne con piatti tipici, spettacoli itineranti e il coinvolgente gioco del Palio, in cui i quartieri si sfidano in prove tradizionali come tiro con l’arco, tiro alla fune, la sassaiola e la famiglia medievale. In palio, l’ambito stendardo del vincitore.

Non mancano i momenti spettacolari: ogni sera, giullari, musici, mangiafuoco e danzatrici animeranno piazze e vie, mentre i grandi cortei storici d’apertura e chiusura vedranno sfilare centinaia di figuranti in costume d’epoca, accompagnando idealmente il Pontefice tra autorità e cittadini.

Novità di quest’anno: in via M. Lengueglia, dalle 19.30, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi a tema medievale a cura di Linda Castiglione.

QUI il programma completo della quattro giorni storica attesissima da cittadini e turisti.