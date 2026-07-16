Ponte Morandi, l'ex direttore di vigilanza del Mit Mauro Coletta condannato a 5 anni

È stat condannato a cinque anni l'ex direttore di vigilanza del Mit Mauro Coletta.

Il verdetto arrivato questo pomeriggio legato al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone.

La decisione del collegio giudicante del Tribunale di Genova è stata pronunciata oggi pomeriggio, segnando un punto di svolta fondamentale nella ricostruzione delle responsabilità pubbliche e di controllo sul viadotto della Val Polcevera.

La condanna inflitta a Mauro Coletta ridefinisce le proporzioni della richiesta avanzata dai magistrati inquirenti. Nel corso della lunghissima requisitoria, la Procura di Genova aveva infatti sollecitato per l'ex dirigente del ministero una condanna a 10 anni di carcere. I giudici, pur riconoscendone la colpevolezza e le responsabilità penali in merito al disastro, hanno deciso di dimezzare la pena, fissandola a 5 anni.

La sentenza rappresenta un passaggio cruciale per comprendere come il tribunale abbia valutato non solo le condotte dei concessionari privati, ma anche il ruolo degli organi statali che avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza della rete e sulla corretta esecuzione delle manutenzioni.