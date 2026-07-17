Folgorato al luna park: la vittima è Alessio Colletti, 15 anni, in vacanza a Spotorno

Si chiamava Alessio Colletti, aveva quindici anni ed era in vacanza a Spotorno con un amico e i genitori di quest'ultimo. È morto nella notte all'ospedale San Paolo di Savona, dopo essere stato raggiunto da una scarica elettrica al luna park cittadino, a pochi metri dal mare.

La Procura di Savona ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro dell'intera area dell'attrazione, in zona Serra sul Mare, a ridosso dell'Aurelia. Parallelamente il sindaco Mattia Fiorini ha firmato un'ordinanza che ne dispone la chiusura fino al completamento delle verifiche sugli impianti elettrici.

Erano circa le 23 di ieri, giovedì 16 luglio. Poco prima un acquazzone si era abbattuto sulla zona, lasciando pozze d'acqua sul terreno. Il quindicenne stava giocando al "calciometro", l'attrazione elettromeccanica che misura la potenza del tiro a calcio.

Secondo una prima ricostruzione, che è ancora tutta da verificare, l'acqua sarebbe penetrata nella centralina dell'impianto. Il ragazzo avrebbe tirato a piedi nudi, sfilandosi una scarpa: nel movimento avrebbe sfiorato una parte metallica della struttura, restando folgorato. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella del corto circuito, la cui pericolosità sarebbe stata moltiplicata proprio dalla presenza dell'acqua.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 di Savona. Il giovane è stato trovato privo di coscienza; poco dopo è andato in arresto cardiaco.

Il trasporto all'ospedale San Paolo è avvenuto in codice rosso. I sanitari hanno insistito con le manovre rianimatorie per oltre due ore, ma le condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento. Il decesso è stato dichiarato nel corso della notte.

Originario di Saronno, Alessio giocava nell'Amor Sportiva di Saronno. Sui campi da calcio era una presenza conosciuta e stimata: compagni di squadra, allenatori e chiunque avesse condiviso con lui quell'esperienza lo ricordano come un ragazzo sorridente, disponibile, benvoluto.

"Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità", si legge nella nota diffusa dal Comune di Spotorno, che ricorda come le circostanze del decesso siano tuttora in corso di accertamento.

L'Amministrazione sottolinea che le autorità competenti si sono immediatamente attivate per compiere tutti i rilievi necessari e che, nel frattempo, l'ordinanza del sindaco ha sospeso le attività del luna park e l'accesso al sito proprio per consentire le verifiche: "L'Amministrazione comunale garantisce la massima collaborazione e farà tutto il possibile per assicurare che le cause di questo dramma vengano accertate con precisione".

"In questo momento di infinito dolore - conclude la nota - l'intera Amministrazione e la cittadinanza si stringono attorno ai genitori e ai cari del giovane". Alla famiglia, assicura il Comune, non mancherà alcun tipo di supporto e vicinanza.

Per la giornata odierna tutte le manifestazioni e gli eventi in programma a Spotorno sono stati sospesi in segno di lutto.

Il cordoglio arriva anche da entrambi i gruppi consiliare di minoranza coi consiglieri Lorenzo Caviglia Bardini, Camilla Ciccarelli, Massimo Spiga e Stefano Remiddi che si stringono attorno alla famiglia del quindicenne, morto in quello che "doveva essere un gioco e che si è rivelato un assurdo, straziante, avvenimento di cronaca

"Siamo addolorati e non possiamo che intuire quello che i familiari stiano vivendo in questo momento - dichiarano i quattro consiglieri - a loro va il nostro più sincero cordoglio".

Alla famiglia di Colletti arriva anche il cordoglio del presidente della Regione Marco Bucci, in seguito alla morte del quindicenne (e della bambina di 11 anni, rimasta coinvolta nel grave incidente avvenuto in una piscina di Sestri Levante) . "A nome di tutta la Liguria - dichiara Bucci - esprimo la più sincera vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio in questo momento di immenso dolore. Due tragedie che nelle ultime ore hanno profondamente scosso l'intera comunità e che ci lasciano senza parole. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra regione".

