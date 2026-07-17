Tragedia a Spotorno: 15enne muore folgorato al luna park

Un ragazzo di quindici anni ha perso la vita ieri sera al luna park di Spotorno: la causa del decesso è una scarica elettrica.

La chiamata ai soccorsi è partita verso le 23. In pochi minuti sono arrivati sul posto i volontari della Croce Bianca di Spotorno insieme all'automedica del 118 di Savona.

Il trasferimento all'ospedale San Paolo di Savona è avvenuto in codice rosso. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a strappare il ragazzo alla morte.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo le prime informazioni, pare che il ragazzo si trovasse nei pressi di un calciometro (macchina che misura la potenza di un calcio ad un pallone, simile al punchball a punteggio) quando è stato investito da una forte scarica elettrica. Tra le ipotesi al vaglio quella di un corto circuito, favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.

Sul caso la Procura di Savona ha avviato un'indagine.