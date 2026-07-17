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Eventi | 17 luglio 2026, 16:43

Tra riso in cagnone e maccheroni all’ago, Altare celebra la sua identità

La Cena Altarese riporta in tavola i piatti della tradizione locale. In programma anche la dimostrazione dal vivo dei maestri vetrai

Tra riso in cagnone e maccheroni all’ago, Altare celebra la sua identità

Un tuffo nella storia attraverso i sapori della cucina locale. Sabato 18 luglio, a partire dalle 19.30, i giardini di Villa Rosa, sede del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, ospiteranno la Cena Altarese, un appuntamento pensato per far rivivere le ricette che hanno segnato la tradizione gastronomica del paese.

Protagonisti della serata saranno alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina altarese: il riso in cagnone e i maccheroni all’ago, entrambi riconosciuti De.Co., insieme alle cipolle ripiene, alla frittata di zucchine, alla rollata di coniglio, alla peperonata, con una sorpresa finale e il dolce a chiudere il percorso gastronomico. Un menù che racconta la storia e l’identità di un territorio attraverso ricette tramandate di generazione in generazione.

Ad arricchire l’evento saranno anche le fornaci accese, con una dimostrazione dal vivo della lavorazione del vetro, simbolo della secolare tradizione artigianale di Altare. Un connubio tra cultura, gastronomia e storia che offrirà ai partecipanti un’esperienza capace di valorizzare due delle eccellenze più autentiche del paese: la sua cucina e l’arte vetraria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo dell’Arte Vetraria Altarese scrivendo a info@museodelvetro.org oppure telefonando allo 019 584734 o al 377 5539880 (anche via WhatsApp).

Graziano De Valle

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