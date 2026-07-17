Uno spettacolo di luci e colori a cielo aperto. Pietra Ligure si prepara alla Notte Bianca Summer Colors 2026

Pietra Ligure si prepara a vivere una delle serate più attese dell'estate. Mercoledì 22 luglio torna infatti la "Notte Bianca Summer Colors", secondo appuntamento delle "Grandi Notti di Pietra", il nuovo format promosso dal Comune dedicato ai grandi eventi estivi.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l'associazione delle attività produttive "Facciamo Centro", trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica dal vivo, dj set, spettacoli, animazione, mercatini, street food e iniziative pensate per tutte le età.

Il programma prenderà il via già dalle 18, con negozi aperti, mercatini, punti ristoro e intrattenimento lungo le vie del centro storico. Non mancheranno spazi dedicati ai più piccoli con baby dance, giochi e animazione. Dalle 20.30 partiranno concerti, dj set, performance artistiche e spettacoli itineranti, fino al gran finale delle 23 in piazza San Nicolò, dove un maxi dj set trasformerà la piazza in una discoteca all'aperto.

"Quest'anno siamo lieti di presentare un evento che sarà una vera e propria esplosione di sfumature, energia, musica, animazione e sapori gourmet. Un viaggio emozionale nel cuore di Pietra Ligure, per scoprire, divertirsi e vivere insieme la magia di una notte speciale e indimenticabile", dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi, l'assessore al Turismo Daniele Rembado e la presidente dell'associazione Facciamo Centro, Renata Gibbone.

"Un evento gratuito, diffuso e aperto a tutti che, cartina alla mano, trasformerà il centro storico in un caleidoscopio dove incontrare in ogni piazza e in ogni angolo colori, suoni e suggestioni. Una festa 'totale' dove intrattenimento, commercio e socialità si fondono in un'unica esperienza collettiva. Una vetrina d'eccezione che valorizza la nostra città e sulla quale torniamo a scommettere dopo il successo delle scorse edizioni", proseguono.

L'edizione 2026 rappresenta inoltre un tassello del nuovo progetto "Grandi Notti di Pietra", che amplia il calendario degli appuntamenti estivi. "Da quest'anno, la Notte Bianca si inserisce nella cornice delle "Grandi Notti di Pietra", nuovo format dedicato al divertimento diffuso che cresce e si fa in tre, triplicando anche gli sforzi dell'Amministrazione per creare una programmazione di altissimo livello capace di generare una straordinaria forza d'attrazione e importanti ricadute economiche su tutto il territorio", spiegano gli organizzatori.

L'amministrazione sottolinea anche il valore della collaborazione con il tessuto commerciale cittadino e il complesso lavoro organizzativo necessario per garantire lo svolgimento della manifestazione. "La Notte Bianca si conferma una manifestazione di spicco animata dalla sinergia tra Comune e "Facciamo Centro", una formula vincente capace di coinvolgere l'intero tessuto commerciale e produttivo locale, ma anche una sfida complessa, che vede la macchina comunale impegnata a garantire la sicurezza, affiancata dallo straordinario sforzo organizzativo dell'associazione", affermano ancora De Vincenzi, Rembado e Gibbone.

Infine, un ringraziamento viene rivolto a quanti saranno impegnati nella gestione dell'evento: "Agli Uffici comunali, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, alle Pubbliche Assistenze, alla Protezione Civile e ai volontari del servizio d'ordine va il nostro ringraziamento per l'impegno già messo in campo e per quello che metteranno mercoledì sera per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza dell'intero evento. A tutti, buona Notte Bianca Summer Colors!".