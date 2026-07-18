Laigueglia, concessioni balneari: il Tar respinge i ricorsi e conferma il bando

Il Tar Liguria si è pronunciato sui ricorsi al bando di gara per le concessioni balneari pubblicate dal Comune di Laigueglia, respingendo l'istanza cautelare dei gestori e condannando i ricorrenti al riconoscimento delle spese legali.

L'iter delle gare per la riassegnazione degli stabilimenti proseguirà quindi come da programma, con il termine fissato al 28 agosto per la presentazione delle domande. Il Tribunale ha riconosciuto che il bando risponde a criteri di scelte non autoritative, ragionevoli e rispettose dei parametri di efficienza, efficacia e di risultato.

"Come disposto dal Tar lo scorso mese di febbraio, avevamo il dovere di pubblicare un bando in tempi brevi, anche per non compromettere la stagione balneare - dichiara il Sindaco Giorgio Manfredi - Abbiamo operato considerando prioritari l'interesse pubblico, la salvaguardia dell'arenile e l'intera economia di Laigueglia. La pronuncia del Tar conferma la piena regolarità dell'operato del Comune, l'assoluta imparzialità, senza imposizioni vincolanti e nell'interesse di tutti i cittadini".

"La questione delle concessioni demaniali non è una partita a favore o contro nessuno e non è, né dovrebbe essere oggetto di propaganda politica - aggiunge il primo cittadino - tocca il lavoro ed il futuro di molte famiglie ed è un ambito delicato che abbiamo gestito con grande senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle normative. Ringrazio per la piena e costante collaborazione gli Uffici Comunali ed in particolare gli Addetti e la Responsabile dell'Area Demanio, ed i nostri legali, per la loro affidabile consulenza. Il pronunciamento del TAR è motivo di soddisfazione per il riconoscimento dell'impegno e dell'equilibrio nella redazione del bando e nella scelta dei criteri della gara".