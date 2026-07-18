Incidente in Indonesia per il surfista di Varazze Rudy Ghiara: "So di essere stato fortunato, non sottovalutate mai l'oceano"

"Sono bastati pochi secondi per cambiare il corso di questo viaggio. Oggi sono grato di poter raccontare questa storia e ancora più grato che quei pochi secondi non abbiano cambiato il corso della mia vita".

Inizia così la storia, per fortuna a lieto fine, del surfista di Varazze Rudy Ghiara, 29 anni, uno dei surfer professionisti italiani più conosciuto all'estero, che nei giorni scorsi è stato vittima di un incidente nel mare di Bingin in Indonesia.

"Onde perfette, di circa un metro e venti, ma con la bassa marea. Non era una giornata estrema in termini di dimensioni delle onde, ma era una di quelle giornate in cui un singolo errore può costare caro. Ho preso la prima onda della serie. Sono riuscito a superare il primo tubo alla perfezione, poi ho continuato a surfare lungo l'onda fino alla seconda sezione, la parte più bassa, dove c'è appena un filo d'acqua sopra la barriera corallina - ha continuato nel suo racconto - Sono entrato anche nel secondo tubo. Questa volta, non ce l'ho fatta a uscirne. Sono riemerso subito e mi sono reso conto di non essermi fatto male. Ma quella era solo la prima onda della serie".

La seconda onda però gli è finita addosso con la sua tavola che lo ha colpito in testa.

"Ho provato a immergermi sott'acqua, ma l'onda era troppo potente. L'impatto mi ha strappato la tavola dalle mani, ne ha spezzato la punta e me l'ha scagliata dritta in testa. Da lì, sono stato trascinato sott'acqua, rotolato sulla barriera corallina e ho sbattuto la testa altre tre o quattro volte - prosegue - Quando finalmente sono riemerso, ho preso un respiro profondo. Mi sono toccato la testa, ho controllato quanto sanguinavo, ho ascoltato il mio corpo e ho cercato di capire se fossi ancora pienamente cosciente. Per fortuna, lo ero".

Raggiunto la barriera corallina asciutta, ha controllato il battito, si è assicurato di stare bene e ha camminato per circa 200-300 metri fino a raggiungere la sua ragazza tornando poi a casa.

"Onestamente pensavo di stare bene, ma lei ha subito chiamato i soccorsi e ci hanno portato in una clinica vicina. Dopo la prima visita, i medici hanno deciso di trasferirmi direttamente in ospedale" spiega.

Alcune ferite erano così profonde che si vedeva il cranio e c'erano ancora piccoli pezzi di barriera corallina incastrati all'interno. 24 poi sono stati i punti di sutura.

"Mi hanno fatto un'anestesia generale per poter pulire a fondo le ferite, rimuovere ogni frammento e ricucire tutto. Alla fine, me ne sono andato con 24 punti di sutura. Mi hanno tenuto sotto osservazione per tutta la notte per escludere eventuali complicazioni cerebrali. La mattina successiva mi sono svegliato lucido, ho risposto bene a tutti i controlli neurologici e i medici hanno deciso che ero pronto per tornare a casa - conclude il surfista varazzino - Ciò che mi è rimasto più impresso, però, è qualcos'altro. Non ho mai perso conoscenza. Ripensando a tutto quello che è successo, so di essere stato incredibilmente fortunato. Per questo sono profondamente grato ai miei angeli custodi che, ancora una volta, mi hanno ricordato che erano lì con me e non mi hanno mai abbandonato. Questa esperienza mi ha ricordato qualcosa che ogni surfista non dovrebbe mai dimenticare. L'oceano non fa eccezioni. Non gli importa da quanti anni surfi, quante onde hai cavalcato o quanto ti senti sicuro. Nel momento in cui abbassi la guardia, è sempre pronto a ricordarti quanto sei piccolo. Mi regala emozioni che le parole non potrebbero mai descrivere appieno. Ma è anche uno sport che esige rispetto ogni singola volta che si entra in acqua. Non sottovalutate mai l'oceano. Perché non c'è mai abbastanza rispetto per l'oceano. Un enorme grazie alla mia ragazza per essere rimasta calma, per aver agito così prontamente e per essermi stata accanto in ogni momento. E grazie a tutta l'équipe medica per la loro incredibile professionalità e cura.