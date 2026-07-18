Piscina Zanelli, aperte le buste per la gestione: Amatori Nuoto avanti sulla Rari Nantes

Si avvia verso la conclusione la procedura negoziata indetta dal Comune di Savona per l'affidamento della gestione temporanea della piscina Zanelli. A contendersi l'impianto sono state la Rari Nantes Savona e l'Amatori Nuoto. Con l'apertura delle buste è emersa una graduatoria provvisoria che vede in vantaggio l'Amatori Nuoto con 91 punti, davanti alla Rari Nantes, ferma a quota 86.

Prima dell'aggiudicazione definitiva resta ancora un ultimo passaggio amministrativo: il Comune dovrà infatti verificare la congruità dell'offerta presentata.

Nel dettaglio, sul fronte dell'offerta tecnica la Rari Nantes ha ottenuto 62 punti contro i 61 dell'Amatori Nuoto. A fare la differenza è stata invece l'offerta economica, nella quale l'Amatori ha conquistato il punteggio pieno di 30 punti grazie a un ribasso del 100%, mentre la Rari Nantes si è fermata a 24 punti con un ribasso del 90%.

L'affidamento avrà una durata di un anno e rappresenta una soluzione ponte, necessaria per garantire la continuità dell'attività dell'impianto in attesa di completare l'iter per il suo futuro assetto gestionale.

Il Comune nel 2025 aveva avviato la procedura prevista dalla riforma dello sport (Legge 38/2021) per affidare la gestione dell’impianto alla Rari Nantes Savona, che aveva presentato un progetto di project financing di ristrutturazione con copertura del secondo lotto, nuova centrale termica, rifacimento del tetto e pannelli fotovoltaici.

La legge del 2021 avrebbe permesso un affidamento rapido della concessione per la gestione dell'impianto natatorio, ma recenti chiarimenti normativi e una nota della Presidenza del Consiglio, in seguito a indicazioni ANAC, hanno limitato l’applicazione di questa procedura. Per questo la strada sarà quella del partenariato pubblico-privato, con tempi leggermente più lunghi.

Nel frattempo è stata prevista una gestione temporanea di un anno, tramite procedura negoziata a cui hanno aderito appunto Rari Nantes e Amatori Nuoto, per garantire la continuità dell’impianto mentre, in parallelo, si procede per avviare l'iter di gara del progetto definitivo.