Lo Iat di Andora amplia l’orario di apertura: sportello aperto anche nelle serate degli spettacoli ai Giardini Tagliaferro

Fino al 4 ottobre, lo Iat è normalmente aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 9.30 alle 12.30. In occasione degli eventi estivi in programma nei Giardini Tagliaferro, vi sarà un’apertura straordinaria serale, dalle 19 alle 21.30, prima dell’avvio degli eventi.

Sottolinea il vicesindaco Daniele Martino: “Abbiamo concordato questa iniziativa di concerto con la responsabile dello Iat, Cristine Enrile e con il personale, che ancora una volta ha dimostrato grande disponibilità. Riteniamo che in questo modo potremo fornire un ulteriore servizio a tutto vantaggio dei molti turisti e residenti che partecipano agli eventi estivi andoresi organizzati a Palazzo Tagliaferro e non solo. Per questo ringrazio tutto lo staff dello Iat”.